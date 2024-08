Guerra Ucraina Russia Mosca intensifica la propaganda e accusa i media italiani

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 19 agosto 2024) L’incursionenella regione di Kursk e la risposta russa stanno inasprendo un conflitto che sembra non avere fine, con implicazioni che vanno ben oltre il campo di battaglia. Da un lato,la suando Kiev di essere caduta in una trappola orchestrata da Vladimir Putin e puntando il dito contro ioccidentali, con la portavoce Maria Zakharova che denuncia apertamente i giornalistiper la presunta glorificazione di simboli neonazisti. Dall’altro, l’non si ferma e porta avanti attacchi mirati per destabilizzare le linee logistiche russe, con l’obiettivo di influire sul corso delle operazioni militari e rafforzare la propria posizione in eventuali future trattative.