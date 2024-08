Graziani | Lautaro Martinez ha giocato con un rischio! Non bene

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 19 agosto 2024)sabato in Genoa-Inter non era proprio al massimo della forma, come normale visto che è tornato in gruppo neanche due settimane fa. Nel valutare la prestazione dell’argentino,trova delle difficoltà che dovevano essere preventivate: le sue parole da Sport Mediaset XXL su Italia 1. PROTAGONISTA MANCATO – Sabatohafino all’86’ di Genoa-Inter, prima di essere sostituito da Kristjan Asllani. Una prestazione non certo positiva, ma era inevitabile dato che ha avuto pochi allenamenti sulle gambe. Per Francescolo si è forzato troppo presto: «È tornato da oltre una settimana, adesso c’è bisogno di metterlo un po’ in sesto dal punto di vista atletico. Non stafisicamente, hama coldi farsi male.