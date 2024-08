Frajese e Contri esperti di clima

Leggi tutta la notizia su butac

(Di lunedì 19 agosto 2024) Il professornon perde occasione per divulgare la propria opinione su vari argomenti, e a inizio agosto aveva raccontato come la pensa sul riscaldamento globale ai vari siti che ospitano i suoi interventi con regolarità. Su Radio Radio titolavano: Da dieci anni è l’anno più caldo di sempre Chiunque dotato di un minimo di razionalità si renderebbe conto, dopo aver scritto il titolo, che è esattamente così che funziona: se ogni anno è più caldo dell’anno prima, quello in corso è l’anno più caldo di sempre. Ma questa razionalità manca in tante redazioni italiane, redazioni che di fronte alla battuta “Ricorda, questa è l’estate più fresca della tua vita” faticano a capirla e a comprenderne l’amara tragicità.