Ferragosto ma non per tutti | niente ferie per quasi 5 milioni d’italiani

(Di lunedì 19 agosto 2024) Roma, 19 agosto 2024 – Vacanze ma non per. Acirca 4,5di italiani, secondo una stima di Susini Group, hanno lavorato, soprattutto nell’ambito del turismo e dei servizi essenziali. Sempre secondo la ricerca, durante il periodo estivo, da giugno ad agosto, l’Italia vive una significativa attività economica e si stimano in oltre 6,8gli italiani che trascorreranno tale periodo, o gran parte di esso, al lavoro. I settori chiave dell’occupazione estiva sono il turismo per il 23%, l’ospedaliero per il 12%, il commercio al dettaglio per il 17%, l’agricoltura per l’11%, servizi di intrattenimento e svago per il 6%, pubblica sicurezza per il 4% ed eventi e festival per il 3%. Il Pil prodotto in questi tre mesi estivi si aggira sui 550 miliardi di euro.