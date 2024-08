Farnesina candidature aperte per un nuovo Consolato onorario

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 19 agosto 2024) L’Ambasciatrice d’Italia a Dakar Caterina Bertolini ha reso noto che intende nominare unConsoled’Italia a Praia, per lo svolgimento di funzioni di assistenza in favore dei cittadini italiani e tutela degli interessi italiani nell’area di competenza (Capo Verde) precisando che Il funzionario consolaredeve risiedere nel territorio dove ha sede l’Ufficio, in questo caso sull’Isola di Santiago, dove dovrà avere il proprio principale centro di interessi. La presenza stabile del Consolenella capitale si rende necessaria, oltre che per l’assistenza ai connazionali, per sostenere l’Ambasciata nelle relazioni con le Autorità locali e rappresentanze dei paesi partner.