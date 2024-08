Deadpool & Wolverine Brian Cox è lapidario | Il cinema è messo davvero male

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 19 agosto 2024) L'attore di X-Men 2 e Succession ha usato l'ultimo cinecomic Marvel per spiegare perché secondo lui ilè in pessime condizioni Nel corso di una recente apparizione all'Edinburgh International Film Festival,Cox ha parlato dello stato in cui versa ilattualmente e ha usatocome esempio del perché la situazione non è delle migliori. L'attore non è estraneo al mondo dei cinecomic, dato che nel 2004 si è unito all'Universo Marvel nel ruolo del cattivo William Stryker in X-Men 2. Cox è stato elogiato per la sua interpretazione anche se oggi è principalmente noto per il suo ruolo nella serie Succession. Tuttavia, l'attore non è un grande fan del genere. "È successo che la televisione sta