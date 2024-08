Deadpool & Wolverine batte il record di Joker Todd Phillips | Sapevo mi avrebbero sconfitto

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 19 agosto 2024) Il regista diha applaudito il cinecomic Marvel per l'incredibile risultato ottenuto al box-officeè ufficialmente il film Rated R che ha incassato di più nelle sale. Ilapparteneva in precedenza a, il film con Joaquin Phoenix di cui presto vedremo il sequel. Per l'occasione, il regista disi è congratulato con il film della Marvel per il suo successo. Sabato scorso, il cineasta ha pubblicato sul suo account Instagram una serie di fotografie relative ae ha applaudito Ryan Reynolds e compagnia per il successo ottenuto con la pellicola campione d'incassi. "Devo fare tanto di cappello a Ryan Reynolds e Shawn Levy per questo