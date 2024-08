Ciclismo Julian Alaphilippe lascia la Soudal-QuickStep e correrà con la Tudor Pro Cycling

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 19 agosto 2024) Un progetto ambizioso. LaProha dato seguito alle voci delle ultime settimane e ufficializzato l’ingaggio di. Il corridore francese, dunque, interrompe il sodalizio lunghissimo con lainiziato nel 2014, per una nuova avventura. Un percorso con la squadra belga che l’ha portato in due circostanze sul tetto del mondo (due titoli iridati), per un totale di 44 vittorie. Tra le affermazioni più importanti vanno considerare una Milano-Sanremo, una Strade Bianche, sei tappe al Tour de France e un successo di tappa sia al Giro d’Italia, proprio nel 2024, che alla Vuelta a España.ha firmato un contratto triennale, con scadenza a fine 2027. Un acquisto importante per la, che rafforza l’idea di una squadra che vuole fare le cose in grande. “Dopo dieci anni con la stessa squadra, era tempo di un cambiamento.