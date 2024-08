Ciclismo Alaphilippe passa alla Tudor Pro Cycling Team

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) Roma, 19 agosto 2024 - La notizia l'aveva preannunciata pochi giorni fa Patrick Lefevere, gran capito della Soudal Quick-Step, curiosamente diventata provvisoriamente T-Red-Quick-StepVuelta 2024 per questioni di sponsor, con tanto di dinosauro al seguito come mascotte: Juliana partire dal 2025 cambierà squadra. Dopo tante voci e altrettante indiscrezioni, da oggi questa squadra assume un nome: l'ambiziosissimaPro. I dettagli Il titolo per la formazione svizzera di Fabian Cancellara non è casuale: la licenza ad oggi è ancora quella della categoria Professional, ma il sogno della scalata fino all'élite World Tour è concreto.