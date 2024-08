Chiesa proposto all’estero dagli agenti La possibile soluzione

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 19 agosto 2024) Federicopotrebbe risolvere presto il suo rapporto con la Juventus. I giorni passano e il rischio di andare via a parametro zero aumenta, ma glilo hannoad un nuovo club. CRONACA – Federicosta vivendo un’estate molto difficile dal punto di vista personale. Gli Europei hanno riportato un giocatore non allo stesso livello visto nella precedente competizione internazionale con la maglia dell’Italia e la Juventus ha cambiato via nei suoi confronti. Alla proposta di rinnovo ha risposto negativamente, Thiago Motta ha poi aggiunto il carico da 90 non portandolo nemmeno nel ritiro in Germania di luglio. Ad agosto inveceè tornato in gruppo, ma per pochissimi giorni. Adesso l’esterno si allena in solitaria nel pomeriggio ed è definitivamente fuori rosa.