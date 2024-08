Chi è Mike Lynch il re del tech britannico disperso con la figlia nel naufragio di Palermo | Era come un viaggio premio dell’azienda

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 19 agosto 2024) Tra i dispersi deldello yacht a vela Bayesian c’è anche, conosciuto in patria – nel Regno Unito –il “Bill Gates”. Anzi, pare che il lussuoso veliero fosse di proprietà della sua famiglia: stando a quanto scrive il Financial Times, l’imbarcazione sarebbe registrata a nome della società Revtom Limited, la cui unica azionista è la moglie di, Angela Bacares, salvata nelle scorse ore. Oltre al magnate, tra i dispersi figura anche la18enne della coppia, Hannah. A bordo dell’imbarcazione, secondo le prime testimonianze dei superstiti, ci sarebbe stato un gruppo di dipendenti di Invoke Capital, fondo d’investimento lanciato danel 2012: la sopravvissuta Charlotte Golunski, madre della bimba di un anno salvata per miracolo, ha spiegato che si trattava di una sorta di «» aziendale.