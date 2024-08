Bologna la rabbia dei residenti di via Capo di Lucca | Bivacchi ogni sera fra alcol e droga Bisogna fare di più

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 19 agosto 2024), 19 agosto 2024 – “Mi creda, unatranquilla qui non c’è”. Nicola Mangialardo, residente in viadi, era a letto quando è stato svegliato dal rumore di una bottiglia che andava in frantumi. E ha visto quello che succedeva nell’ennesima notte assurda. “Qui accade di tutto. Sicuramente la situazione è peggiorata dopo che la strada è stata pressoché pedonalizzata qualche anno fa – racconta –. Ora è una strada sostanzialmente morta, passano soloo camion dei rifiuti”.viadi, Nicola Mangialardo, residente della zona, mostra degrado, siringhe e vetri di bottiglia dopo la rissa nella notte Il risultato è che la zona è diventata teatro di bivacco, spesso molesto: “Portano le sedie, l’e le casse bluetooth per ascoltare musica ad altissimo volume – racconta –.