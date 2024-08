Argentina i convocati di Scaloni | ci sono Soulè e Castellanos

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 19 agosto 2024)sei i calciatori della Serie Adal ct dell’campione del Mondo, Lionel, per le prossime due sfide a Cile e Colombia valide per le qualificazioni sudamericane ai Mondiali del 2026. Nell’elenco ciMusso dell’Atalanta, Paredes e Soulé della Roma, Nico Gonzalez della Fiorentina, Lautaro Martinez dell’Inter e Valentindella Lazio. Non convocato invece Paulo Dybala, fantasista giallorosso, al centro di alcuni rumors su un imminente trasferimento in Arabia Saudita. Assente Leo Messi, ancora alle prese con un infortunio. IPortieri: Dibu Martínez, Juan Musso, Gerónimo Rulli e Walter Benítez. Difensori: Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nahuel Molina, Germán Pezzella, Leo Balerdi, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Valentín Barco.