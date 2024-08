Ancora violenze in ospedale Vertice con le prefetture e summit in commissione sanità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 19 agosto 2024) Firenze, 19 agosto 2024 – L’elenco delleai professionisti del mondo sanitario. Insulti, minacce, botte. Quando la situazione non degenera con conseguenze estreme. Più che un segnale del disagio ormai diffuso, un allarme che la politica non può ignorare. A giudicare dall’escalation del fenomeno a poco sono servite la legge nazionale antiviolenza entrata in vigore quattro anni fa a tutela dei professionisti sanitari e sociosanitari e le delibere regionali di prevenzione. Che fine hanno fatto i protocolli operativi con le forze di polizia che per legge devono garantire interventi tempestivi? Dopo la notte ad alta tensione al pronto soccorso a Prato, scatenata da un trentenne alterato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, anche il Pd, oltre ai sindacati, ha chiesto che venga ripristinato il posto fisso di polizia (ma il personale anche da quelle parti scarseggia).