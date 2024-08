Al via la convention dem Prime grane per Harris sit-in dei filo palestinesi | Basta armi a chi fa stragi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) CHICAGO (Stati Uniti) Questa sera sarà la volta del grande addio di Joe Biden e Kamalariceverà il suo testimone per portare i Dem alla vittoria contro Donald Trump a novembre. In una Chicago blindata, festosa e tesa per le proteste dei gruppiche manifestano da ieri su Michigan Avenue e in altre aree delimitate della città – vigilate da migliaia di poliziotti con protezioni anti sommossa –, si sta consumando un passaggio politico di portata storica. Impensabile solo qualche settimana fa. Per, però, la principale mina vagante dellasaranno proprio le proteste. Fuori e dentro l’arena United Center, dove ci sono 30 delegati da otto Stati, in rappresentanza di circa 700.