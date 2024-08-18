Viabilità Roma Regione Lazio del 18-08-2024 ore 18:30 (Di domenica 18 agosto 2024) Viabilità DEL 18 AGOSTO 2024 ORE 18.20 UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PERCORRENDO L’AUTOSTRADA A1 NAPOLI Roma CODE TRA FROSINONE E FERENTINO DIREZIONE Roma SEMPRE VERSO Roma SULLA A24 Roma TERAMO UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA VICOVARO MANDELA SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CODE ALTEZZA GRANDE RACCORDO IN INGRESSO NELLA CAPITALE IN PROVINCIA DI LATINA TRAFFICO RALLENTATO SULLA STATALE PONTINA TRA CASALAZZARA ED APRILIA DIREZIONE LATINA MENTRE IN PROVINCIA DI FROSINONE SI RALLENTA IN VIA DEI MONTI LEPINI ALTEZZA VALLE FIORETTA DIREZIONE FROSINONE CASELLO AUTOSTRADALE Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 18-08-2024 ore 17:30 - VIABILITÀ DEL 18 AGOSTO 2024 ORE 17. 20 UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PERCORRENDO L’AUTOSTRADA A1 NAPOLI ROMA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA FERENTINO E VALMONTONE DIREZIONE ROMA SEMPRE VERSO ROMA SULLA A24 ROMA TERAMO TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA VICOVARO E TIVOLI PERCORRENDO LA STRADA STATALE SALARIA IN PROVINCIA DI RIETI RALLENTAMENTI E CODE ALTEZZA BORGO SANTA MARIA DIREZIONE ROMA MENTRE IN PROVINCIA DI VITERBO SI RALLENTA SULLA STRADA PROVINCIALE VALLE DI VICO IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON STRADA DI ACCESSO LAGO DI VICO NEI DUE SENSI DI MARCIA RIMAMENDO IN PROVINCIA DI VITERBO SI RALLENTA SULLA PROVINCIALE BLERANA A VETRALLA ALTEZZA STRADA DELLE VALLI NELLE DUE DIREZION9I Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 18-08-2024 ore 16:30 - VIABILITÀ DEL 18 AGOSTO 2024 ORE 16. 20 UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PERCORRENDO L’AUTOSTRADA A1 NAPOLI ROMA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA FERENTINO E VALMONTONE DIREZIONE ROMA SULLA A24 ROMA TERAMO TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA VICOVARO E TIVOLI DIREZIONE ROMA PERCORRENDO LA STRADA STATALE APPIA SI RALLENTA A FRATTOCCHIE IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA NETTUNENSE DIREZIONE ROMA MENTRE IN VIS TIBURTINA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE A TIVOLI ALTEZZA VIA TITO SILVANI NEI DUE SENSI DI MARCIA RIMANENDO A TIVOLI LUNGHE CODE SULLA VIA EMPOLITANA TRA STRADA FOSSO ARCESE E VIA TIBURTO NELLE DUE DIREZIONI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LINEA FL3 ROMA VITERBO CIRCOLAZIONE SOSPESA TRA ROMA SAN PIETRO E VIGNA CLARA PER ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 18-08-2024 ore 15:30 - 20 UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PERCORRENDO L’AUTOSTRADA A1 NAPOLI ROMA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA FERENTINO E VALMONTONE DIREZIONE ROMA RIMANENDO SULLA A1 TRATTO ROMA FIRENZE RALLENTAMENTI E CODE ALTEZZA FABRO DIREZIONE FIRENZE SULLA A24 ROMA TERAMO SI RALLENTA PER IL MALTEMPO TRA VICOVARO E CASTEL MADAMA NEI DUE SENSI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LINEA FL3 ROMA VITERBO CIRCOLAZIONE SOSPESA TRA ROMA SAN PIETRO E VIGNA CLARA PER ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA Servizio fornito da Astral. romadailynews
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