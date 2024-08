Viabilità Roma Regione Lazio del 18-08-2024 ore 18 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 18 agosto 2024)DEL 18 AGOSTOORE 18.20 UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPERCORRENDO L’AUTOSTRADA A1 NAPOLICODE TRA FROSINONE E FERENTINO DIREZIONESEMPRE VERSOSULLA A24TERAMO UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA VICOVARO MANDELA SULLA DIRAMAZIONESUD CODE ALTEZZA GRANDE RACCORDO IN INGRESSO NELLA CAPITALE IN PROVINCIA DI LATINA TRAFFICO RALLENTATO SULLA STATALE PONTINA TRA CASALAZZARA ED APRILIA DIREZIONE LATINA MENTRE IN PROVINCIA DI FROSINONE SI RALLENTA IN VIA DEI MONTI LEPINI ALTEZZA VALLE FIORETTA DIREZIONE FROSINONE CASELLO AUTOSTRADALE Servizio fornito da Astral