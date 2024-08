Verona Zanetti | Non immaginavo un esordio così la mentalità ha fatto la differenza Napoli non al massimo

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 18 agosto 2024) L’allenatore dell’HellasPaoloesalta la prestazione dei suoi giocatori e analizza il match ai microfoni di Sky Sport. Paolo, allenatore dell’Hellas, ha espresso la sua grande soddisfazione per la vittoria per 3-0 ottenuta contro ildi Antonio Conte. In un’intervista esclusiva rilasciata a Sky Sport,ha descritto l’in campionato come “inimmaginabile” e ha lodato la prestazione straordinaria dei suoi giocatori.ha dichiarato: “Seun? No. Avevo chiesto ai ragazzi di fornire una grande prestazione, poiché il risultato è una conseguenza di ciò. Gli faccio i complimenti perché hanno tirato fuori una prestazione incredibile.” L’allenatore ha sottolineato come la sicurezza e il coraggio mostrati dai suoi giocatori nel costruire gioco dal basso siano segno di una consapevolezza acquisita e ben radicata.