Verona-Napoli formazioni ufficiali | out Buongiorno Olivera e Raspadori

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 18 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa nuova stagione di Serie A per ilsi apre con la sfida contro l’Hellas. Le due squadre arrivano a questo incontro con ambizioni diverse, ma entrambe desiderose di partire col piede giusto. Zanetti e Conte hanno scelto gli undici che scenderanno in campo per questa prima giornata, con alcune novità e sorprese. Ildi Zanetti si presenta con il 4-2-3-1 con Tengstedt come terminale offensivo. L’attaccante avrà il compito di finalizzare il lavoro dei tre trequartisti che lo sosterranno: Suslov, Harroui e il capitano Lazovic. In mezzo al campo, Serdar e Duda avranno il compito di garantire equilibrio e qualità, cercando di contrastare il possesso palla dele allo stesso tempo innescare le ripartenze.