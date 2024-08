VAR e pubblico in movimento | tutte le novità degli US Open 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 18 agosto 2024) Con il controverso finale di match tra Jack Draper e Felix Auger-Aliassime ancora negli occhi e le semifinali del Masters 1000 di Cincinnati da disputare, la carovana del tennis non perde tempo e si sposta già verso Flushing Meadows. Da lunedì 19 a giovedì 22 agosto andranno in scena le qualificazioniUs, poi da domenica 26 agosto a domenica 8 settembre si alzerà il sipario sui main draw. A New York, è improbabile che si ripeta l’incidente della sfida anglo-canadese, grazie alla presenza per il secondo anno consecutivo della video review (VR). Quest’anno, il supporto al sistema di chiamata elettronica delle linee sarà esteso a tre nuovi campi, raggiungendo un totale di otto.