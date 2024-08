Vacanze il cibo prima voce di spesa

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 18 agosto 2024) 12.40 Ilresta principaledidegli italiani in vacanza, per un totale di circa 10 mld di euro. E' quanto emerge da un'indagine Coldiretti-Ixè. Più di un terzo del budget per leè destinato a pranzi, cene e acquisto di prodotti tipici. Ricca e varia l'offerta. Leader europeo in qualità alimentare, la Penisola offre 5.547 prodotti alimentari tradizionali, 328specialità Dop-Igp-Stg e 529 vini Dop-Igp. Il 52% sceglie il ristorante, il 15% agriturismi o fast food, l'8% la pizzeria.