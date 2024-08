Uomini e Donne Asmaa e Cristiano si sono lasciati? Cosa succede

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di domenica 18 agosto 2024) Ultimo aggiornamento 18 Agosto 2024 3:10 pm by Redazionestando oggi traFares eLo Zupone di? Le ultime notizie su questa coppia del Trono Over nonpositive. Dunque, i fan dei due ex Over pare avessero ragione a temere il peggio. Facendo il punto della situazione, hanno lasciato insieme il programma di Maria De Filippi, dopo aver generato qualche critica e attacco. Il modo in cui siavvicinati, mentreraccoglieva solo accuse in studio, ha insospettito tutti. Infatti, è accaduto tra loro tutto velocemente e le dame che Lo Zupone ha avuto modo di conoscere nel programma da tempo si schieravano contro di lui per il suo modus operandi. Ora la storia diha subito un duro colpo.