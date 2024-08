Troise | Il Picchio è una squadra importante

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 18 agosto 2024) Di fronte ai bianconeri ci sarà l’Arezzo guidato da Emanuele. I toscani nel turno precedente sono riusciti a spuntarla in casa della Vis Pesaro per 3-1 e stavolta proveranno a ripetersi davanti al proprio pubblico sfidando l’Ascoli. "Abbiamo grande motivazione – spiega l’allenatore –. La prima gara ufficiale in casa fa sempre un certo effetto. Vogliamo dare continuità alla buona prestazione sul campo della Vis Pesaro e passare il turno per approdare agli ottavi di finale. Ci aspetta un match ben diverso sotto tanti aspetti, per noi sarà un ulteriore test. L’Ascoli è un avversarioe non vediamo l’ora di confrontarci. Lazzarini è ancora squalificato, Damiani è out per l’infortunio al ginocchio. Bisogna capire come sta Zona, mentre Gaddini ha avuto qualche giorno di febbre e capirò se sarà a disposizione.