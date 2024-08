Traffico Roma del 18-08-2024 ore 17 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 18 agosto 2024) Luceverdeben trovati all’ascoltocon rallentamenti e code a tratti sulla A1-napoli tra Frosinone Valmontone in direzionesempre per ilsi rallenta suTeramo all’altezza di Vicovaro Mandela sempre verso la capitale segnalata dalla polizia locale alla chiusura temporanea di via Alberese tra via San Pantaleo Campano e viale Isacco Newton viale Isacco Newton per la presenza di alberi sulla carreggiata per il trasporto pubblico circolazione ferroviaria sospesa aTermini per accertamenti dell’autorità giudiziaria con possibili ritardi per le linee ad alta velocità nel nodo diancora sospesa dal 17 agosto per allargamento della sede ferroviaria la lineaSan Pietro Vigna Clara per i dettagli di questa e altre notizie potete consultare il sito.luceverde.