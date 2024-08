Thiago Motta | Sono tranquillo per il mercato Chiesa? Non è cambiato niente

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

: «Trasparenza, chiarezza, questo è il modo che trasmetto ai miei giocatori» Quanto entusiasmo avete? «Tanto, non vediamo l'ora di competere e arrivare al nostro obiettivo. Il nostro obiettivo è fare una grande prestazione e arrivare alla vittoria». Si aspettava di arrivare così alla prima? Su McKennie? «McKennie è un giocatore utile per noi e funzionale per le nostre esigenze. Domani abbiamo 19 giocatori per affrontare la partita, posgiocare solo 11 e posso fare 5 cambi, non di più. Stiamo bene, buona preparazione, tutto quello che vogliamo vedere. Pronti per affrontare la partita di domani».