THE SCRIPT annunciano il tour in Europa e UK

(Di domenica 18 agosto 2024) THE, dopo aver vinto il BRITs Billion Award, condividono “At your feet” già disponibile in radio e su tutte le piattaforme da venerdì 19 luglio. Il brano è il secondo estratto da “Satellites”, il nuovo disco uscito il 16 agosto 2024, via BMG. L’album è dedicato al compagno di band e amico Mark Sheehan scomparso lo scorso anno. Inoltre, hanno annunciato iline UK, e l’UNICA DATA ITALIANA sarà l’11 dicembre @Fabrique, Milano. Thee il singolo “At Your Feet” I THE, che hanno appena ricevuto il BRITs Billion Award per 1 miliardo di stream totalizzati nel Regno Unito, che è parte degli oltre 10 miliardi di streaming globali, condividono il loro ultimo singolo “At Your Feet“, secondo estratto dal loro nuovo album “Satellites“, uscito il 16 agosto 2024 via BMG.