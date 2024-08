Papa | Pena di morte non fa giustizia

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 18 agosto 2024) 11.55 "Ladinon è in alcun modo la soluzione di fronte alla violenza che può colpire persone innocenti". Lo scrive ilnella prefazione al libro "Un cristiano nel braccio della. Il mio impegno a fianco dei condannati" di Dale Recinella. Le esecuzioni capitali non fanno, alimentano la vendetta come un veleno pericoloso,scrive Francesco."Gli Stati dovrebbero permettere ai detenuti di cambiare vita e non investire denaro nel sopprimerli, come fossero esseri umani di cui disfarsi".