MotoGP Bagnaia domina in Austria! Vittoria schiacciante contro Martin e Bastianini

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 18 agosto 2024) Ancora una volta, come nella Sprint Race, non ce n’è per nessuno.fa un altro sport da tutto il weekend nel GP dell’. Bellissimo l’inizio gara nella sfida conper la prima posizione, importantissima per gestire nel modo corretto la pressione della gomma anteriore. Poi un ritmo insostenibile per tutti, ci ha provatonei primi giri, ma ha dovuto cedere, regalando a Pecco un altro successo in stagione. Chiude il podio Enea, che fa il suo dopo un weekend difficile fin dagli inizi. Sbaglia in partenza M. Marquez, che non attiva i due abbassatori e si ritrova coinvolto in un contatto con Franco Morbidelli, dopo una bella rimonta, lo spagnolo chiuderà 4º. Top 5 importantissima per Brad Binder sulla KTM, nel circuito di casa del team.