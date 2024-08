Morto sulla montagna che amava | Lucio Montanarini generoso ed entusiasta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 18 agosto 2024) Pecognaga (Mantova) – Aveva risposto a un annuncio su Facebook del Cai di Viareggio che cercava un giovane disposto a effettuare un servizio sulle Alpi Apuane. La sua generosità, la sua intraprendenza e la sua passione per lalo avevano portato a rispondere a quell’annuncio. Ma proprio quelle montagne della Versilia che tantosi sono rivelate una trappola mortale per, 33enne mantovano di Pegognaga. Venerdì pomeriggio era partito dal rifugio del Freo per un’escursione solitaria nel gruppo della Pania della Croce. Un sentiero impervio e impegnativo anche per i più esperti. L’allarme è scattato la sera attorno alle 20 quando il gestore del rifugio Del Freo non lo ha visto rientrare e non riusciva a contattarlo sul cellulare. Le ricerche effettuate anche di notte non hanno dato esito.