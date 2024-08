LIVE Vuelta a España 2024 tappa di oggi in DIRETTA | 10 km al traguardo si prospetta un arrivo in volata

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.21 Edoardo Affini al lavoro per Wout Van Aert, Groves a ruota del belga. 18.20 INIZIA L’ULTIMO CHILOMETRO! 18.19 Caduta a 2 km dalla fine, coinvolti una decina di corridori. A terra anche Jonathan Narvaez (EF Education-Easy Post) e Josh Tarling (INEOS-Grenadiers). 18.18 3 km all’, gruppo che viaggia in fila indiana. 18.17 Tra gli uomini più attesi quest’, quello messo più avanti sembrerebbe essere Van Aert. Leggermente più indietro Groves. 18.16 Cinque chilometri alla conclusione. 18.14 Sale a 80 km/h la velocità tenuta dal gruppo, occhio ora perché rimanere coinvolti in una caduta è questione di un attimo. 18.12 10 km al. 18.09 Adesso il gruppo viaggia a circa 60 km/h i media. Tira il plotone la Red Bull-BORA-Hansgrohe. 18.06 Vacek è comunque riuscito a ricongiungersi con il gruppo di testa. 18.