Juve Motta | Non vediamo l’ora di partire Chiesa? Non è cambiato nulla

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024) Torino 18 agosto 2024 – Domani la nuovadi Thiagoavrà il suo debutto di fuoco contro il Como di Cesc Fabregas, di fatto una sfida in panchina tra due grandi centrocampisti. Giochismo, possesso palla, proposta offensiva: potrebbe essere una bella partita. Ma la pressione è ovviamente tutta suche dovrà riportare laai vertici, mentre al Como, per ora, si chiede il mantenimento della categoria. C’è tanta voglia di iniziare da parte del tecnico bianconero, ma la situazione di mercato, soprattutto inerente a Federico, non cambia.: “Concentrati sulla partita” Il mantra di Thiagoè chiaro: si pensa partita per partita. Ogni sforzo, ogni stilla di concentrazione è focalizzata sulla prossima partita. Stile Mourinho a livello di mentalità, stile opposto a livello di gioco.