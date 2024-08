Il Castello delle Cerimonie Imma Polese sullo yacht tra ostriche e champagne scatena l’indignazione | Ma non erano in bancarotta?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024), crudités,a volontà. La famigliafa le cose in grande – com’è nel suo stile – in occasione del Ferragosto a bordo dello, ma sui social scoppia la polemica. “Ma non stavano in?” si chiede qualcuno, “Si diceva che gli avessero sequestrato tutto” fa eco qualcun altro. E ancora: “Non si ostenta così il cibo, con il costo di questo pranzo avreste mandato a scuola per un anno intero cento bambini africani”. Su TikTok donnae il marito Matteo, volti del noto programma di RealTime Il, mostrano l’abbondanza e il lusso di cui si circondano in questi giorni di vacanza di metà agosto. “cosa hai preparato di buono oggi?” chiede il consorte davanti a una tavola più che imbandita con ogni bene, “Mattè questo è solo l’antipasto, penso che ti basta tutto questo vero?” replica lei.