Hamas Netanyahu pone nuove condizoni ostacola l' accordo

(Di domenica 18 agosto 2024) "Dopo aver ascoltato i mediatori su quanto avvenuto nei colloqui a Doha, abbiamo avuto la certezza chesta ancorando ostacoli al raggiungimento di un". Lo affermain un comunicato ripreso dai media. "standocondizioni per sabotare i negoziati, tra cui il mantenimento del controllo sul Corridio Filadelfia, sul valico di Rafah e sul Corridoio Netzarim", sostiene, aggiungendo che lerichieste non soddisfano le sue condizioni relative allo scambio di prigionieri. "ha la piena responsabilità di far deragliare l'", conclude.