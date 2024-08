Genoa-Inter le pagelle | Bisseck 4! Lautaro Martinez ‘si salva’ – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 18 agosto 2024)è finita 2-2 col pareggio in extremis del Grifone nel finale. Malissimo, sentenziato anche da Tuttosport con un 4 in pagella.non così male secondo il quotidiano torinese. Le– È terminata in parità la prima uscita ufficiale dell’in campionato, colche ha pareggiato i conti nel finale al 96? con Messias. Marcus Thuram è il protagonista della partita con una doppietta meravigliosa in cinquantadue minuti. Tuttosport ha stilato ledel match di Marassi, premiando ovviamente Tikus dandogli un bel 7,5. Sopra la sufficienza, oltre al francese, anche Nicolò Barella e Davide Frattesi, i due assistman a supporto del figlio d’arte. Per entrambi, voto 6,5. Due, invece, i 6: uno ae l’altro a Simone Inzaghi.