Genoa-Inter 2-2 tanto lavoro per Var | cosa è successo

(Di domenica 18 agosto 2024) (Adnkronos) – Rigori cancellati, rigori concessi, gol sul filo del fuorigioco:finisce 2-2 e il match della prima giornata della Serie A va in archivio con una serie di episodi che coinvolgono il Var. Il primo caso si verifica al 38? nell’area del. Thuram cerca la girata in porta da centroarea, ma colpisce nettamente il piede di Badelj e cade a terra dolorante come l’avversario. L’arbitro indica immediatamente il dischetto per assegnare il rigore per un inesistente fallo del giocatore del: il direttore di gara, richiamato al monitor, va ad esaminare le immagini e verifica che Badelj prende posizione per primo e subisce il calcione del nerazzurro.