Finalmente vediamo la maglia più attesa dell' anno quella del Venezia firmata Nocta

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di domenica 18 agosto 2024) Il tempo ci dirà se sarà unae maglie più apprezzatea stagione, ma nel frattempo – se dovessimo metterla sulla basee statuette dorate che consegnano all’Academy Award – ladelsi prende un riconoscimento unanime: quello dipiù, e non solo in Italia. Non bastasse l’hype che il cluba Laguna è riuscito a costruire stagione dopo stagione, giustamente meritandosi l’appellativo di squadra di calcio più cool del pianeta, l’annuncio dicome partner tecnico delha sconquassato lo spazio-tempo che da qualcheè stato plasmato dall’abbraccio sempre più serrato tra calcio e moda.