Emily in Paris 4 | recensione della prima parte della nuova stagione su Netflix

(Di domenica 18 agosto 2024)in4:suDopo il successo delle prime tre stagioni,inritornamente sucon nuove vicende e nuovi intrighi amorosi. La serie, lanciata il 2 ottobre del 2020, è stata ideata, scritta e prodotta dall’americano Darren Star (autoreserie Sex and the city). La quartaè stata distribuita in due parti: lail 15 agosto e la secondasarà disponibile dal 12 settembre. Nel cast si ritrovano molti dei personaggio portanti, presenti dalla, quali la protagonistaCooper, interpretata da Lily Collins (Mank, #ScrivimiAncora), e Lucas Bravo nel ruolo di Gabriel. A questi si affiancano nuovi personaggi come Luis de Leon, interpretato dal francese Pierre Deny.