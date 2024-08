Cadavere sui binari choc a Termini Treni cancellati e ritardi

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 18 agosto 2024) Caos alla stazione Roma. A seguito del rinvenimento deldi una donna nei pressi della ferrovia, secondo quanto riporta il sito Infomobilità ditalia, la “circolazione è fortemente rallentata”. Per quel che riguarda il corpo trovato privo di vita, sono tutt'ora in corso accertamenti dell'Autorità Giudiziaria che stanno indagando sulle cause del decesso. La circolazione deialla stazionedella capitale, scrive l'Ansa, è stata interrotta a partire dalle 16.15. Intanto, la condizione della mobilità ferroviaria per la giornata di oggi è compromessa.talia informa i passeggeri che iAlta Velocità potrebbero registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 150 minuti e subire cancellazioni o variazioni.