Bisseck pensa al futuro Dagli errori si cresce l’Inter lo sa

(Di domenica 18 agosto 2024) Yannè sceso in campo con la maglia da titolare nella sfida di ieri pomeriggio contro il Genoa. Il difensore tedesco ha sfruttato l’ottimo precampionato con Simone Inzaghi che ha voluto dargli una chance.– Non sarà di certo un errore o una distrazione per poter giudicare Yannalla prima uscita stagionale delin Serie A. Il giovane difensore, dopo un ottimo precampionato, è stato premiato da Simone Inzaghi con una maglia da titolare nella sfida contro il Genoa a Marassi. Partita importantissima per il tedesco che voleva fare bella figura anche davanti ai manager di Oaktree. Lo stesso fondo, nel corso del mercato estivo, ha più volte spiegato che i profili allasono quelli che più piacciono a questa nuova proprietà statunitense. E lo ha ribadito ieri nel pre-partita anche il CEO Beppe Marotta.