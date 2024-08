Yatch dei vip contro lo scoglio tragico naufragio | tutto distrutto

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 17 agosto 2024) Quella che doveva essere una piacevole giornata di mare si è trasformata in un incubo per la famiglia Magli e i loro amici, durante una vacanza in Corsica. Monica Magli, erede della famosa dinastia di calzature, e suo marito Alberto Zucchini Affronti si trovavano a bordo del loro yacht di 27 metri, il ‘Manta’, insieme ad altre nove persone, quando l’imbarcazione ha urtato unonon segnalato dal Gps, al largo della punta di Senetosa, nella parte sud dell’isola francese.Leggi anche: Incendio a bordo di uno yacht al largo di Ostia: undici persone tratte in salvo L’incidente è avvenuto giovedì mattina presto, intorno alle 6:30. Nonostante il comandante abbia prontamente tentato di evitare l’impatto, l’urto è stato inevitabile e molto violento. In pochi minuti, lo yacht ha iniziato a imbarcare acqua, gettando nel panico tutti i presenti.