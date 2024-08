UFC 305 Du Plessis-Adesanya stanotte in tv | orario programma e streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 17 agosto 2024) Nel main event di UFC 305 – al via alle 04:00 del mattino di domenica 18 agosto – l’attuale campione dei pesi medi, Dricus Due l’ex dominatore della categoria, Israel, si sfideranno nell’ottagono della RAC Arena di Perth, in Australia. Si parte come detto alle 04:00, ma per l’incontro principale tra il sudafricano e il nigeriano bisognerà aspettare almeno le 06:00. Lo spettacolo è assicurato ed è stato preceduto da una settimana di trash talking., numero 2 della divisione dei pesi medi, è favorito, ma ha bisogno di una vittoria per confermarsi ai vertici dopo la sconfitta contro Sean Strickland di un anno fa. Proprio Strickland invece è stato battuto lo scorso gennaio da Du, che ha conquistato la cintura e ora punta a difenderla. C’è tanta curiosità per scoprire gli scenari del mondo dei pesi medi.