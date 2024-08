Triangolo dello spaccio Ripulito il raccordo dell’A1

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 17 agosto 2024): ripulita l’area suldella A1, bivacco di disagiati che vivevano in un immondezzaio. Fra queste aree bonificate c’è anche quella ex McDonald’s. Sul posto sono intervenuti i mezzi dell’azienda per il recupero dei rifiuti e la polizia di Stato. Mentre venivano rimossi i cumuli di immondizia, sono state smantellate alcune tende presenti nella zona. Ora l’area è risanata, ma dovrà necessariamente essere monitorata per impedire che torni a essere una discarica abusiva. Una parte di quest’area dovrà essere recintata, mentre un’altra, quella dove è attivo il distributore di carburanti, dovrà essere sorvegliata. Prosegue l’onda lunga degli effetti benefici al progetto stadio del Milan a San Donato.