Riassunto | Rilasciati i primi certificati di algoritmi crittografici post-quantistici

(Di sabato 17 agosto 2024) AUSTIN, Texas–(BUSINESS WIRE)–Il 13 agosto 2024, NIST ha pubblicato la versione finale di Nello stesso giorno, NIST ha abilitato il sistema ACVTS (Automated Cryptographic Validation Test System) per questi, e atsec è lieta di annunciare di aver portato a termine con successo il primo test di algoritmo al mondo di ML-KEM e ML-DSA utilizzando ACVTS, ottenendo iCAVP associati che coprono tutte le opzioni die le dimensioni delle chiavi supportate poche ore dopo. Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido. Contacts Andreas FabisDirettore [email protected]