Pinamonti La punta scontenta va al Grifone

(Di sabato 17 agosto 2024) di Stefano Fogliani SASSUOLO Che la giornata promettesse bene lo aveva già annunciato, in mattinata, l’ufficialità della cessione di Emil Ceide al Rosenborg, club norvegese che lo aveva ceduto, nell’estate del 2022, ai neroverdi. Il mercato incede verso la chiusura, il Sassuolo sfoltisce e Ceide torna a casa, dopo due stagioni non indimenticabili – 36 presenze, ma solo 5 da titolare, 0 gol, praticamente un oggetto misterioso – togliendo un elemento dal ‘gruppone’ degli scontenti che il Sassuolo alleggerirà in modo decisamente più pesante nel pomeriggio, ufficializzando la cessione si Andreaal Genoa.