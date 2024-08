Non basta la doppietta di Thuram | il Genoa ferma l’Inter sul 2-2

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 17 agosto 2024) Senza acquisti in campo dal 1?,si affida ai protagonisti dello Scudetto della seconda stella ma al Ferraris contro ilviene raggiunta sul 2-2 nei minuti di recupero. Marcussi prende lo scettro di MVP con la, ma nonper i tre punti. L’iniziale vantaggio di Vogliacco e il sigillo finale di Junior Messias (dopo un rigore sbagliato) valgono il 2-2 definitivo.ha sempre vinto negli ultimi cinque match alla 1ª giornata di Serie A, ma la felice tradizione si spegne sul tocco col braccio in area di Bisseck. Non solo. È dal 2015/16 (Juventus) che la squadra campione d’Italia non vinceva la gara d’esordio con il tricolore sul petto. La stagione dei nerazzurri parte in salita.