Maiorca – Real Madrid – pronostico e possibili formazioni

(Di sabato 17 agosto 2024) Fresco di vittoria della Supercoppa UEFA, ilinizierà la sua campagna della Liga 2024-25 con una sfida contro ilall’Estadi Mallorca Son Moix domenica 18 agosto sera.I Los Blancos sono i campioni di Spagna in carica e hanno chiuso la scorsa stagione con 10 punti di vantaggio sul Barcellona secondo in classifica, mentre il Mallorca si è piazzato al 15° posto nel 2023-24, a sette punti dalla zona retrocessione. Il calcio di inizio diè previsto alle 21:30 Anteprima della partitaa che punto sono le due squadreIlsi appresta a disputare la quarta stagione consecutiva nella Liga, il che rappresenta la sua migliore partecipazione a questo livello di calcio dal 2013, ma non si è trovato a proprio agio nella campagna 2023-24.