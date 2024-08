Killer dal sangue blu finale | come finisce e spiegazione

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di sabato 17 agosto 2024) Ultimo aggiornamento 17 Agosto 2024 1:00 pm by Redazionedalblu (Stalked by a Prince) è un film di alta tensione diretto da Max Mcguire. Inizialmente la trama pare raccontare una favola, con protagonisti una dolce ragazza e un principe. Ma ecco che col trascorrere del tempo, si accende un mistero e ciò che accade è davvero inaspettato! La trama inizia con Alyssa, che preferirebbe non avere nuove relazioni amorose. Quando incontra l’affascinante principe Jack, il quale la corteggia, cambia idea e lo segue in Inghilterra. Qui scopre dei segreti sconvolgenti sul reale. Alyssa pare inizialmente vivere un sogno, che col tempo si trasforma in un incubo.