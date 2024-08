I primi passi tra Monza e Pavia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 17 agosto 2024) Milanese, classe 1960, Giovanni Carnevali decide già da giovane di lanciarsi nel mondo del calcio. Ida dirigente li fa negli anni Ottanta tra, per poi entrare nell’organigramma di Como e Ravenna negli anni in cui i lariani e i giallorossi disputano la Serie B. Uomo di relazioni solide e amicizie altrettanto solide, esperto di marketing – è amministratore unico di Master Group Sport – è tra iad intuire quanto possa essere efficace la sinergia tra il calcio che conta e quanto, a livello di interesse pubblico e risorse, gli gira attorno. Manager a tutto tondo, irrompe sulla scena neroverde nel 2013, quando Giorgio Squinzi gli affida il ‘suo’ Sassuolo per fare della favola di provincia capace di salire dalla C2 alla massima serie una realtà consolidata ad alto livello.