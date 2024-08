Ha giocato nel Genoa di Gasp A Monza il ’salto’ in panchina

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 17 agosto 2024) Nato a Mugnano di Napoli il 17 aprile 1985, il neo tecnico della Fiorentina ha mosso i primi passi a livello calcistico nel Benevento, club con il quale esordisce ben presto anche in Serie C. Lo nota la Juventus, che lo prende per la squadra Primavera. Due stagioni ottime gli valgono il ritiro estivo con la prima squadra, per poi essere prestato alla Salernitana. Ottima stagione con 15 gol nel campionato cadetto. L’anno dopo va meno bene al Livorno in Serie A: un paio di gol e soprattutto un grave infortunio al ginocchio. Torna alla Juventus. In B si ritaglia un discreto spazio sotto la guida di Didier Deschamps, in Serie A con Ranieri gioca meno e al termine della stagione viene ceduto al, club con il quale dimostra tutto il suo potenziale sotto la guida dierini.