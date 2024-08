FI ius scholae è riforma giusta ma non urgenteverso un testo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) Forza Italia ribadisce la sua apertura sullo ius, la possibilità di riconoscere la cittadinanza ai minori stranieri che sono in Italia se hanno completato uno o più cicli scolastici, tornata d'attualità dopo le Olimpiadi di Parigi. E annuncia che a inizio settembre comincerà a confrontarsi e lavorare per definire una proposta di legge. Per Paolo Emilio Russo, capogruppo forzista nella commissione Affari costituzionali della Camera, "esistono leggi urgenti, poi ce ne sono altre che sono - più semplicemente - giuste. Unadella cittadinanza che consenta di riconoscere prima della maggiore età e meglio diritti e tutele ai compagni di scuola dei nostri figli dopo che hanno terminato il ciclo scolastico, lo è senza dubbio".