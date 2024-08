Downburst tornado alluvioni lampo | i rischi dell’imminente ondata di maltempo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) Roma, 17 agosto 2024 – Una sciabolata di aria ‘fredda’ di origine groenlandese è alle porte dell’Italia: nelle prossime ore, proprio in concomitanza dei picchi di traffico per i rientri nelle grandi città, temporali e crollo termico attraverseranno l’Italia da Nord a Sud. Gli esperti avvertono che si tratterà di fenomeni importanti a cui andrà prestata molta attenzione. Già nei giorni scorsi era stato sottolineato che la temperatura anomala del Mediterraneoa di amplificare i fenomeni estremi. Mare caldo, mucillagini nell’Adriatico e meduse nel Tirreno: i timori per il turismo Lo stop dopo 35 giorni di caldo La perturbazione in arrivo dal Nord Europa metterà fine nella giornata di domenica alla predominanza dell'anticiclone africano. Il cambiamento arriva "dopo 35 giorni di caldo", osserva in una nota il meteorologo Mattia Gussoni, di ilMeteo.it.